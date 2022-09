Von neuen Sanitätern und Radarmessungen bis hin zu Kunst und Judo

Ende September in den Bezirken Murtal und Murau: Es gibt neue Rettungssanitäter und eine neue Ausstellung in Knittelfeld. Zeltweger Judoka waren erfolgreich und Feuerwehrleute im DTM-Einsatz. Zudem war Begegnungszone in Judenburg Thema.