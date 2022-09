Das Mobile Palliativteam Murtal und Murau bietet interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, im Rahmen von "Letzte Hilfe-Kursen" zu lernen, was sie für die ihnen nahestehenden Menschen am Ende des Lebens tun können. Warum sollte sich trotzdem jeder und jede überlegen, den Kurs zu besuchen? "Es ist wie bei einem Erste-Hilfe-Kurs - den macht man auch nicht nur, weil es drängt, sondern weil die Schulung notwendig ist", so Margarete Rechberger, Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und Koordinatorin des Mobilen Palliativteams Murtal und Murau.