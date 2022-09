Es ist Erntezeit am Feld, das irgendwie aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Auf einem halben Hektar wachsen auf einer Dammkultur prächtige Kürbisse neben sattroten Tomaten, duftenden Kräutern und rankenden Bohnen. Karotten, Rohnen, Zwiebel und Spitzkohl warten auf die Ernte. Alle paar Meter wechseln sich die Pflanzen ab, es ist ein Feld wie aus einem alten Bilderbuch - ein Feld, wie man es sonst nirgends mehr sieht. Am rund 1000 Jahre alten Schmalzhof in Mauterndorf, zwischen Pöls und Oberzeiring, wird ein außergewöhnliches Landwirtschaftsprojekt umgesetzt.