Eine neue Zehner-Gondelbahn entsteht: In der Regel wird um einen derartigen Bau ein großes Getöse gemacht. Insofern ist man in St. Lambrecht verwundert, dass der Bau der neuen Transportmöglichkeit für Wintersportler auf die Grebenzen eher leise erfolgt. Mit dem Bau wurde bereits begonnen - noch heuer soll die Gondelbahn in Betrieb gehen, wie per Presseaussendung informiert wird. Transportiert werden in 55 Kabinen ab Dezember bis zu 2000 Skifahrer, knapp 650 Meter Höhenunterschied auf einer Länge von 2,8 Kilometern bis zum Grebenzenhaus werden in knapp acht Minuten bewältigt.