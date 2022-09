Die zweitätige Flugshow Airpower 22 in Zeltweg ging am Samstag ohne gröbere Zwischenfälle zu Ende. Nach offiziellen Angaben kamen an beiden Tagen insgesamt 275.000 Besucher auf den Militärflughafen Zeltweg. Video-Redakteur Michael Wappl hat sich im Publikum umgehört und Piloten des Eurofighter sowie der Kunstflugstaffel Patrouille Suisse interviewt.