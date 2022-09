Am Samstag wird die Flugshow - wie schon am ersten Tag - um 9 Uhr eröffnet. Das genaue Flugprogramm finden Sie hier. In Zeltweg wird heute auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen erwartet. Echte Flugzeugfans dürfen sich auf einen seltenen Besuch freuen: Zwei B-52 der US-Airforce überfliegen am Samstag die Airpower. Geplante Uhrzeit ist 15 Uhr. John D. Lamontagne von der US-Airforce verspricht eine "tolle Performance" mit langsamen und schnellen Überflügen der Langstreckenbomber.

Bei der Anreise ist mit Staus zu rechnen, hier gilt: Stoßzeiten meiden und nach Möglichkeit auf Bus oder Bahn umsteigen. Allerdings: Die Sonderzüge aus vier österreichischen Städten sind längst ausgebucht.

Einen Vorgeschmack auf den zweiten Airpower-Tag können Sie auch in unserem Liveticker vom Freitag erhalten.