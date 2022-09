Generalleutnant John D. Lamontagne ist Vizekommandant der US-Air-Force in Europa und Afrika. Zuvor war er Stabschef der US-Streitkräfte in Europa. Er war am Freitag bei der Airpower in der Steiermark zu Gast und lässt als "Geschenk" am Samstag zwei B-52-Langstreckenbomber im Tiefflug über Zeltweg ziehen. Die Kleine Zeitung traf den Dreisternegeneral zum Interview.