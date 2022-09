Die Situation erinnerte an TV-Formate á la "2 Minuten 2 Millionen": Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP), ihre höchsten Militärs und eine Delegation der Wirtschaftskammer marschierten von Aussteller zu Aussteller, von denen jeder in einer Kurzpräsentation die Vorzüge seines Produkts pries. Nur geht es in der Militärluftfahrt gleich einmal um mehrere Hundert Millionen und der Zuschlag fällt erst nach Jahren der Entscheidung.