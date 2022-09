Nach drei Jahren Pause ist es heute wieder so weit. Die Airpower, eine der größten Flughsows Europas, hebt am Militärflughafen Zeltweg ab. An den beiden Veranstaltungstagen werden bis zu 300.000 Besucher erwartet, 200 Zivil- und Militärluftfahrzeuge aus 20 Nationen sind angekündigt. Hier informieren wir Sie den ganzen Tag über das Spektakel am Boden, in der Luft und hinter den Kulissen.

Erste Staus

Schon vor 7 Uhr war der Andrang der Besucher groß. Vor der Abfahrt Zeltweg-Ost staute es sich. Rund 20 bis 30 Minuten zusäätzlich müssen Autofahrer derzeit einplanen, bis man sie auf einem der Parkplätze in Zeltweg eintreffen. Schneller geht es beim Park&Ride-Platz Kraubath.

Stau bei der Abfahrt Zeltweg-Ost © Jürgen Fuchs

Musikalischer Auftakt

Eröffnen wird das Programm in der Luft ein Eurofighter, ein Alpha-Jet und der Heißluftballon in Form des Steiermark-Herzens. Sie repräsentieren gleichsam die drei VeranstaltungsPartner Bundesheer, Red Bull und das Land Steiermark. Nach einer in den blauen Himmel getexteten Grußbotschaft und den Eröffnungsworten von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner erwartet die Besucher bereits kurz nach 9 Uhr ein erster Höhepunkt mit einer Weltpremiere: "Vibes in the sky" ist ein eigens komponiertes und von Militärmusikern intoniertes Musikstück, zu dem unter anderem neun Alouette-III-Hubschrauber (ihre Abschieds-Vorführung) und ein Eurofighter ein Showprogramm fliegen. Und erstmals zeigt sich fliegend der Alouette-Nachfolger AW169M dem heimischen Publikum.