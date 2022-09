Der Spuk dauerte nur wenige Minuten - die Aufarbeitung der Schäden wird aber noch eine lange Zeit in Anspruch nehmen. So wird etwa der Ingeringgraben nach dem schweren Sturm vom 18. August noch bis Mitte Oktober gesperrt sein. "Die Straße in den Ingeringgraben ist zwar mittlerweile nicht mehr durch umgefallene Bäume unpassierbar, das Gefahrenpotenzial ist jedoch noch nicht gebannt", wird vonseiten der Gemeinde Gaal berichtet. Schließlich könne nicht ausgeschlossen werden, dass durch den Sturm Wurzeln locker geworden sind und weitere Bäume noch umfallen. Oder angebrochene Äste herunterfallen.