Es wird ein großes Fest für Enduro-Freunde: Das erste Mal seit 2018 findet am 3. September ein Enduro-Rennen am Hof "Moar im Gstein" in Perchau am Sattel (Gemeinde Neumarkt) statt. Organisator der "Family Enduro"-Rennserie ist Peter Bachler vom Enduro-Club Murtal. Nach Stationen in Spielberg und Murau wird das große Finale in Perchau ausgetragen.