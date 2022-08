Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagnachmittag in Sankt Georgen am Kreischberg (Bezirk Murau) gekommen. Zwei Motorradfahrer (49 und 50 Jahre alt) stürzten auf der B 97. Sie fuhren hintereinander von Stadl an der Mur in Richtung Murau. Aufgrund der regennassen Fahrbahn, in einer Rechtskurve, verloren sie die Bodenhaftung.