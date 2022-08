Es summte und brummte, ratterte und knatterte: Aus ganz Österreich reisten am 15. August die Puch-Fans an, um mit ihren Mofas, Mopeds, Motorrädern, Autos und Geländewagen die Gegend zu erkunden, Freunde zu treffen und sich über das Gefährt ihres Herzens auszutauschen. Die Haupttour führte Richtung Fresenberg nach Seckau und vorbei am Red Bull Ring über Fohnsdorf zurück nach Judenburg. Für die Geländewagen ging es über St. Oswald und die Wildinger Höhe in die Gaal und weiter nach Seckau. Beim Prankherwirt in St. Marein bei Knittelfeld trafen alle Gruppen zum Mittagsstop zusammen und genossen das schöne Sommerwetter. Viele freiwillige Helfer sorgten dafür, dass alle die richtigen Abzweigungen erwischten und sicher wieder zurück nach Judenburg fanden, wo der Tag am Hauptplatz gemütlich ausklang.