Wie lockt man bis zu 300.000 Besucher an zwei Tagen zu einer Großveranstaltung in die Provinz und bittet sie gleichzeitig, aufs Auto zu verzichten? Diese Herausforderung ist für die Macher der Airpower heuer noch größer als in den vergangenen Jahren. Denn die Zielsetzung für die Flugshow lautet, im Vergleich zu 2019 bis zu 30 Prozent an CO 2 -Ausstoß einzusparen. Das ist nur mit einem Paradigmenwechsel bei der Mobilität machbar.