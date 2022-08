Am 27. und 28. August 2022 findet das "19. Internationale Rupert Hollaus Gedächtnisrennen" am Red Bull Ring statt. In den "schnellen" Klassen Superbike und Supersport sind moderne und leistungsstarke Motorräder am Start. Bei den Rennen der "Internationalen Sidecar-Trophy" und den "historischen Seitenwagen" können die "Akrobaten auf drei Rädern" bewundert werden.