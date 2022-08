Claudia, wie kamen Sie von Obdach nach Berlin?

CLAUDIA STEINLECHNER: Ich habe während meines Studiums in Graz Vollzeit bei dem Plattenlabel "Napalm Records" in Eisenerz gearbeitet. Die eröffneten ein Büro in Berlin, und mein damaliger Chef hat gefragt, ob ich dorthin möchte. Ich konnte mein Glück kaum fassen, ich habe geweint vor Freude. So bin ich während des Studiums nach Berlin gezogen. Man hat in Berlin andere Möglichkeiten - gerade was den Musikbereich, Kunst und Kultur angeht. Man darf aber nicht dem Trugschluss aufsitzen, dass es so leicht wäre in Berlin - alle sind dort, der Markt ist übersättigt. Viele wollen ebenso genau den Job, auf den auch du dich bewirbst.