Nach 25 Jahren und unzähligen Einsätzen gibt es nicht wirklich etwas, das Peter Schmidt als Notarzt noch aus der Ruhe bringt. Trotzdem zögert er bei der Frage, wie man sich seine Arbeit als Notarzt vorstellen kann. Das sei nicht so einfach zu erklären: „Du kannst Einsätze haben, die wirklich leicht und gut händelbar sind als Arzt und dann kommen immer wieder Einsatznächte, die das komplette Wissen herausfordern: Um zwei in der Früh ein erstickendes Kind, um drei in der Früh ein Mann, der unter einem Traktor eingeklemmt ist.“