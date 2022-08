Badesee bis Erlebnisweg

Was man an heißen Tagen in Murtal und Murau unternehmen kann

Die Sonne scheint und es ist Urlaubs- beziehungsweise Ferienzeit. Zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten gibt es in den Bezirken Murtal und Murau. Wir haben Tipps für Sie zusammengestellt - auch welche, die Abkühlung bieten.