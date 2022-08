Gegen 10.30 Uhr fuhr am Mittwoch ein 73-jähriger Lkw-Lenker aus Slowenien mit seinem Fahrzeug auf der S 36 (Murtal Schnellstraße) in Fahrtrichtung Wien. Wegen einer Panne stellte er sich am Pannenstreifen hin. Weil der Pannenstreifen sehr schmal ist, ragte der Lkw etwa einen halben Meter in die erste Fahrspur.