Die Jugend am Land ist fest in Frauenhand - zumindest wenn man nach Teufenbach-Katsch blickt. Doch der Reihe nach: Durch die Fusionierung der Gemeinden Teufenbach mit Frojach-Katsch vor sieben Jahren wurden auch die beiden Landjugend-Ortsgruppen zur Ortsgruppe Teufenbach-Katsch zusammengelegt. Vor vier Jahren wurde die Gruppe jedoch stillgelegt - das Interesse der Jugend fehlte. In den letzten Monaten kam es - mit Unterstützung der Eltern - zu "Wiederbelebungsversuchen".