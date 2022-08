Am vergangenen Montag, 1. August, kam es auf der S36 in Fahrtrichtung Wien zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Lkw, mit einem 62-jährigen Lenker und dem 26-jährigen Beifahrer, blieb aufgrund eines technischen Defektes am Pannenstreifen stehen. Ein nachkommendes Sattelkraftfahrzeug fuhr aus bisher unbekannter Ursache auf das Heck des Lkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lkw gedreht und zur Leitschiene geschleudert. Dabei verletzte sich der 26-jährige Beifahrer des Lkw leicht. Die durchgeführten Alkotests verliefen negativ.