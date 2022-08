Konzert am 7. August

Ein "Zart-Heitrer Zauber" wird in der Pfarrkirche St. Peter geboten

Stücke von W.A. Mozart, G. Tartini, J.S. Bach, T. Albinoni, P. Meechan und F. Mendelssohn werden am 7. August in der Pfarrkirche St. Peter am Kammersberg beim diesjährigen "Holzstraßenlauf Kirchenkonzert" aufgeführt.