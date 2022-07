Bei den Bildern kann man es kaum glauben, dass der Fahrer des Lkw sich unverletzt aus seiner misslichen Lage befreien konnte: Doch zum Glück war es so. In der Murauer Gemeinde Stadl-Predlitz war am 27. Juli ein Holztansporter auf einem Forstweg unterwegs - mehrmals überquerte er im Zuge der Arbeiten an diesem Tag eine Brücke. Die laut Feuerwehrmann Florian Petzner letzte Fahrt, die für diesen Tag über die Brücke geplant gewesen ist, überstand die Konstruktion nicht: Das Bauwerk aus Holz und Eisen brach zusammen, der Lkw landete samt Ladung im Scharbach.