Ein Unfall passierte am Montag, 25. Juli, gegen 8.45 Uhr in St. Peter am Kammersberg: Ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Murau fuhr mit seinem Traktor auf der Katschtalstraße L501 Richtung St. Peter am Kammersberg. "Kurz vor dem Ortsgebiet von St. Peter wollte er nach links in eine Wiese abbiegen. Am Traktor war vorne ein Mähwerk montiert", wie die Polizei berichtet.