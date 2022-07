Ab dem kommenden Schuljahr ist die Steiermark um vier Schulen ärmer. Neben den zuletzt bereits kinderlosen Volksschule Steyeregg (Wies) und der Polytechnischen Schule Wildon macht nach 310 Jahren auch die Volksschulen Festenburg (St. Lorenzen am Wechsel, neun Schüler) dicht. In Pölstal fällte der Gemeinderat erst Ende Juni in einer turbulenten Sitzung den heftig umstrittenen Beschluss, die Volksschulen Oberzeiring und Möderbrugg zu fusionieren und die Sprengel neu zu verteilen. Es ist die erste Schulschließung, die Bildungslandesrat Werner Amon (ÖVP) abgesegnet hat, formell tut er das allerdings in seiner Funktion als Präsident der Bildungsdirektion.