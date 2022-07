Schon vor einiger Zeit haben die Bienen aufgehört zu honigen. Aber was sollen sie finden, wenn die Natur nichts mehr oder kaum etwas anzubieten hat“, erklärt Karl Kreiner. Er ist Imker in Passail im Bezirk Weiz und momentan mit der Honigernte beschäftigt. „Wir Imker müssen mit der Natur arbeiten. Wir müssen nehmen, was die Natur uns bzw. den Bienen gibt und uns darüber freuen“, sagt er.