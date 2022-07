Von Farrach aus in die große, weite Welt – das ist ein gar nicht so unwahrscheinliches Szenario. Max Kühner zählt in der Springreitszene zu den Besten der Welt, in der Weltrangliste nimmt der für Österreich startende Bayer den siebenten Platz ein. Jene Pferde, mit denen er dort in den nächsten Jahren noch weiter emporklettern will, sind unter der Obhut von Helmut Schönstetter – und Kühners Bereiter ist ein gern gesehener Gast in Farrach.