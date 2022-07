Der qualmende Heustock in einem Wirtschaftsgebäude in St. Marein-Feistritz im Bezirk Murtal hielt in der Nacht auf Samstag 87 Feuerwehrleute stundenlang auf Trab. Aus noch unbekannter Ursache gab es gegen 22.30 Uhr zur Rauchentwicklung. Noch während der Erkundung durch den Einsatzleiter, Abschnittsbrandinspektor Edmund Plöbst, wurde zusätzlich die Feuerwehr St. Margarethen mit einem "Heuwehrgerät" alarmiert.