Die Formel 1 in Spielberg dürfte für einen Fan ein schlimmes Ende genommen haben: Ein 68-jähriger Niederländer, welcher mit Freunden in der Ferienwohnung eines Wohnhauses in Fohnsdorf nächtigte, hielt sich in der Nacht von Sonntag auf Montag allein auf dem Balkon auf. Aus noch unbekannter Ursache und vermutlich ohne Fremdeinwirkung stürzte er etwa vier bis fünf Meter in die Tiefe und schlug auf der Front eines unter dem Balkon stehenden Pkw auf. Sein Bruder hörte den Lärm und verständigte die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde der 68-Jährige mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Judenburg gebracht.