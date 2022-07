Am vergangenen Freitag, 8. Juli, fand die Ortsstellenversammlung vom Roten Kreuz Fohnsdorf im Gasthaus Engelhardt statt. Ortsstellenleiter Hannes Wimmer berichtete über die Tätigkeiten der Jahre 2019 bis 2021, da in diesem Zeitraum wegen der Pandemie keine jährliche Ortsversammlung stattgefunden hat. In den beiden Jahren "erfuhren" die zwei Einsatzfahrzeuge der Rot-Kreuz-Ortsstelle Fohnsdorf die Summe von 371.264 Kilometern, bei 8.633 Einsätzen. Zudem wurden Sanierungen im Bereich der Nasszellen, Schlafräume, Lagerräume und Terrasse durchgeführt. Auch die Jugendarbeit kann nun wieder regelmäßig stattfinden. Aus dem Bereich der Blutspende gab es zu vermelden, dass in den letzten drei Jahren rund 890 Blutkonserven bei den Blutspendenaktionen im Bereich von Fohnsdorf abgenommen wurden.