Fußgänger entdeckten am Sonntagnachmittag auf einer Gemeindestraße in St. Peter am Kammersberg (Bezirk Murau) einen bewusstlosen Mann unter seinem Fahrrad liegen. Der verletzte 45-Jährige kam wenig später wieder zu sich und wurde mit dem inzwischen alarmierten Rettungshubschrauber C99 ins LKH Klagenfurt geflogen.

Was war passiert? Der Mann aus dem Bezirk Liezen war gegen 17.45 Uhr mit seinem Fahrrad von Feistritz am Kammersberg in Richtung Mitterdorf unterwegs gewesen und dürfte ein Schlagloch in der Fahrbahn übersehen haben. Er stürzte, überschlug sich und blieb bewusstlos unter seinem Fahrrad liegen. Es dürften einige Minuten vergangen sein, bis er von den Passanten entdeckt wurde.

Laut Polizei erlitt der 45-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades.