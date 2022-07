Bad Gleichenbergs Bürgermeisterin Christine Siegel hat bereits wenige Tage nach Start der Kleine-Zeitung-Platzwahl im Mai die Marschrichtung für die Wahl vorgegeben: "Jeder im Land soll wissen, dass wir den schönsten Platz in der Steiermark haben. Es ist einfach das totale Wohlfühlgefühl hier. Man glaubt, man ist auf Urlaub – egal ob Kurgast, Urlauber oder Einheimischer. Das liegt am mediterranen Flair und der großartigen Kulinarik am und rund um unseren Hauptplatz", warb die Ortschefin damals um Unterstützungserklärungen.