Mehrere schwere Verkehrsunfälle in der Steiermark

Mehrere Verkehrsunfälle gab es in den letzten Stunden in der Steiermark. Am schlimmsten war jener in Scheifling: Zwei Fahrzeuge prallten zusammen, zwölf Personen wurden verletzt. Der Rettungshubschrauber konnte nicht landen.