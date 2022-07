"Wir wollen nicht nur informieren, sondern erlebbar machen. Die Jugendlichen sollen selbst Dinge ausprobieren und entscheiden, was für sie passt", meint Johannes Heher, Projektleiter von „Xund und DU.“ Er lud gemeinsam mit Ursula Theißl, Geschäftsführerin von „LOGO jugendmanagement“ und der zweiten Zeltweger Vizebürgermeisterin Brigitte Konrad zur Jugendgesundheitskonferenz in die Aichfeldhalle in Zeltweg. Sie sagt, in der Stadtgemeinde achte man besonders darauf, „auf das Vorhandene aufzubauen und im Sinne der jungen Leute zu verändern, zu verbessern oder umzugestalten“. Rund 800 Jugendliche aus dem Murtal folgten dem Ruf und durften sich an 38 Stationen ausprobieren und selbst präsentieren: Jugendzentren, Vereine, Gesundheitsfachstellen waren vor Ort.