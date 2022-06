Starke Überflutungsgefahr, Situation beruhigte sich erst in der Nacht

In der westlichen Obersteiermark regnet es in den gestrigen Abendstunden. Es wird vor Überflutungen gewarnt. Am Dienstag kam es zu Gewittern mit lokal kräftigen Niederschlägen. In Murau mussten etliche Feuerwehren zu Einsätzen ausrücken.