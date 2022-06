Auf mehr als 30 Grad sind die Temperaturen am Dienstag in der Steiermark angestiegen. Am frühen Abend begann sich die Hitze in Gewittern zu entladen, die in Teilen der Obersteiermark heftig ausgefallen sind. Gegen 17 Uhr baute sich über Kärnten und Salzburg eine breite Niederschlagsfront auf, die in der Folge in Richtung Nordwest quer über die Steiermark zog.