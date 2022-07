Mit erhobenem Haupt, geschwellter Brust und aufgefächertem Schwanz, so oder so ähnlich ist das Bild, das sich gemeinhin von einem Auerhahn ins kollektive Gedächtnis gebrannt hat. „Dabei ist vielen nicht bewusst, dass der Auerhahn bzw. die Auerhenne in unseren Breiten rar geworden ist“, erklärt der Stainzer Oberförster Helmut Fladenhofer. Um einen Überblick über die Zahl an Auerwild in unseren Wäldern zu bekommen, fand in den vergangenen Wochen eine Zählung statt. „Die sogenannte Revierzählung geht immer während der Balzzeit, also der Paarungszeit, über die Bühne. Von März bis Juni findet die Balzzeit statt, verschiebt sich aber witterungsbedingt schon einmal“, erklärt Fladenhofer.