Inklusion ist ein Menschenrecht. Das ist in der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen geregelt, mit der die Menschenrechte von Personen mit Behinderungen gefördert, geschützt und gewährleistet werden soll. 2008 hat Österreich die Konvention unterzeichnet, also vor 14 Jahren. Höchste Zeit für einen Reality-Check: Ist Inklusion in Österreich eher eine Illusion oder doch gelebte Realität? Dem gehen wir auf den Grund, in einer neuen Folge von "Was geht?":

Über "Was geht?"

"Was geht?" ist das junge Video-Format von Kleine Zeitung Next, der nächsten Generation der Kleinen Zeitung. Sie befasst sich jede Woche mit relevanten Themen aus der Lebenswelt der jungen Leserschaft. Mehr über Kleine Zeitung Next gibt es hier. Alle weiteren Folgen von "Was geht?" sind auch auf Canal+ zu finden.