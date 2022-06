Die gesamte Schadenshöhe steht laut Polizei noch nicht fest, sie dürfte aber beträchtlich sein. Unbekannte Täter haben sich in der Nacht auf Sonntag in Knittelfeld an nicht weniger als 20 geparkten Autos ausgelassen. Die Taten dürften sich zwischen 21 Uhr und 7 Uhr morgens ereignet haben, die Tatorte erstrecken sich von einem Parkplatz bei der Esperantostraße beginnend über den Morasutti-Platz weiter in Richtung Sandgasse und Kreuzungsbereich Freiheitsallee und schließlich abermals in die Sandgasse zurück.

Bei den meisten Fahrzeugen wurde der Lack zerkratzt. Bei dreien waren außerdem Scheiben eingeschlagen. Die Polizeiinspektion Knittelfeld ersucht Zeugen oder Hinweisgeber, sich zu melden: Tel. 059133-6310.