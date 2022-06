Passend zum herrlichen Wetter wurden am Mittwoch am Judenburger Hauptplatz die Details zum diesjährigen Sommerprogramm präsentiert. An elf Tagen – immer freitags ab 24. Juni – finden die "Summervibes" samt Genussmarkt statt. "Wir wollen gemeinsam feiern und gleichzeitig die Innenstadt beleben. Unser Schwerpunkt ist heuer 'Europa genießen'", erklärt Judenburgs Bürgermeisterin Elke Florian. Sie kündigt auch gleich eine Neuerung an: Ab 1. Juli wird es im Rahmen der "Summervibes" eine Bürgermeisterinnensprechstunde geben. Florian stellt sich von 16 bis 18 Uhr den Fragen ihrer Bürgerinnen und Bürger.