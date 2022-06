Bei der Wartung seines Swimmingpools wurde am Samstagnachmittag ein 48-Jähriger schwer verletzt. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu einer Explosion. Der Mann hatte an der Sandfilteranlage hantiert, dabei dürfte in der Filteranlage ein Überdruck entstanden sein und die Anlage explodierte. Durch die Explosion weggeschleuderte Teile trafen den Obersteirer am Kopf, er erlitt eine Gehirnerschütterung und wurde bewusstlos.