"Ich halte es nicht mehr aus." Franz Zanger hat tagelang nicht mehr geschlafen, hört Stimmen und halluziniert, als sich dieser Gedanke in seinem Kopf festsetzt. Es ist eine Nacht im Jahr 2002. Der Vater eines damals kleinen Kindes setzt sich in sein Auto, fährt mit 140 km/h auf der Autobahn – und reißt das Steuer herum. "Ich wollte abbiegen." Wortwörtlich. "Mich erlösen, dem Leid ein Ende setzen." Eine Leitplanke rettet Zanger das Leben – er steigt unverletzt, aber psychisch völlig am Ende aus dem zerstörten Auto aus.