„Wir hoffen, dass es bei uns so abgeht wie bei Bruce Springsteen und wir in zwei Tagen ausverkauft sind,“ lacht der Spielberger Bürgermeister Manfred Lenger. Gemeinsam mit Kulturreferent Gerhard Scheucher und Kulturamtsleiterin Désirée Steinwidder präsentierte er am Dienstag das Spielberger Kulturprogramm für den Herbst 2022. Richtig gehört – für die Herbstsaison stehen ab heute die Tickets bereits zum Vorverkauf. 500 Plätze pro Veranstaltung wurden dabei eingeplant. Warum so früh? „Es muss in den Köpfen der Menschen erst wieder ankommen, dass Kultur in Spielberg wieder regelmäßig stattfindet. Positiv gestimmt sein, negativ getestet bleiben und Veranstaltungen wie vor der Pandemie durchzuziehen können – das wünschen wir uns,“ meint Lenger.