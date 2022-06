Wenn man sich für eine Führung im Schloss Murau interessiert, kommt man an Wolfgang Wieland kaum vorbei. Diesen Herren muss man in Murau niemandem mehr vorstellen. Obwohl seit 20 Jahren in Pension, hat er sein Leben ganz dem Schloss Obermurau verschrieben. 40 Jahre, quasi lebenslänglich, war er im Archiv tätig, seit 60 Jahren führt er durch das Schloss.