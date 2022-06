Ob Jakob schon aufgeregt ist? „Es geht,“ sagt er. Im Hintergrund hört man, wie die restlichen Kinder des Schulchors proben. Sie freuen sich sehr, dass sie endlich wieder auf der Bühne stehen dürfen. „Wir haben jedes Jahr zu Weihnachten eine große Weihnachtsaufführung, die jetzt schon zwei Jahre nicht zustande gekommen ist,“ erklärt Maria Greiner, Direktorin der Volksschule in St. Marein-Feistritz. „Wir haben einen so tollen Festsaal bekommen, die Schule wurde umgebaut, und konnten es noch gar nicht nutzen. Unsere Schüler spielen gern Theater. So haben wir etwas für den Frühsommer geplant, in der Hoffnung, dass es wirklich klappt.“ Am Donnerstag nächster Woche geht dieser Wunsch in Erfüllung. Am 9. Juni um 18:30 Uhr geht es los, im Festsaal der Schule.

Schnell war ein Thema gefunden, unter dem dieser „Bunte Abend“ stattfindet: Frieden. So sollen bei der Veranstaltung Spenden gesammelt werden für die Ukraine-Hilfsaktion der Kleinen Zeitung in Zusammenarbeit mit der Caritas.

Sophie, Sanna, Zoe und Jakob mit Schulleiterin Maria Greiner und Chorleiterin Ruth Moderegger (dahinter) © Maria Steinwender

Die Kinder der Volksschule sind bereits spendenerprobt: Vor einer Woche haben sie sich am „Hoffnungsrunde-Lauf“ der Krebshilfe beteiligt, wo innerhalb von 40 Minuten mehr als 3000 Euro zusammenkamen.

"Wünschen uns den Frieden"

„Die Kinder waren begeistert vom Thema Frieden. Niemand von uns weiß, wie er mit dem umgehen soll, was in der Ukraine passiert. Wir können alle nur im Rahmen des Möglichen helfen und uns den Frieden wünschen,“ meint Lehrerin Ruth Moderegger, die auch den Schulchor leitet.

Der Abend ist für Eltern und Geschwister und für alle, die die Kinder unterstützen möchten. Sie haben „Friedensblumen“ gebastelt, Kerzen mit Blumen, die man gegen eine freiwillige Spende bekommt. Alles dreht sich rund um den Frieden – derart sind auch die Lieder, Gedichte, Tänze und kleinen Theaterstücke ausgerichtet, die die 94 Kinder aus allen Klassen aufführen werden.