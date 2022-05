Zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen standen beim Knittelfelder Bereichsfeuerwehrtag am 28. Mai in Gaal am Programm. Nach der Eröffnung durch den Bereichsfeuerwehrkommandanten, Landesbranddirektor-Stellvertreter Erwin Grangl, und seinem Stellvertreter, Brandrat Harald Pöchtrager, wurden die Tätigkeiten der Feuerwehren aus dem Bereich Knittelfeld der Bevölkerung und den Ehrengästen präsentiert. Grangl sprach über die vergangenen Einsätze und die Großveranstaltungen rund um den Red Bull Ring.