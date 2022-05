Die Einsatzkräfte mussten die Trümmerteile, die über hundert Meter verteilt herumlagen, nach einem schweren Verkehrsunfall auf der S 36 am Donnerstagnachmittag per Hand einsammeln. 48 Mann der Feuerwehren Spielberg, Farrach und Zeltweg sowie das Rote Kreuz, Notarzt und die Autobahnpolizei wurden nach Zeltweg alarmiert. "Beide Pkw sind rechts von der Fahrbahn abgekommen und haben sich teilweise überschlagen. Ein Fahrzeug kam auf dem Areal des Bundesheers zum Stillstand", so Leo Josefus, Sprecher der Landespolizeidirektion Steiermark am Abend.