Die Einsatzkräfte mussten die Trümmerteile, die über hundert Meter verteilt herumlagen, nach einem schweren Verkehrsunfall auf der S 36 am Donnerstagnachmittag per Hand einsammeln. 48 Mann der Feuerwehren Spielberg, Farrach und Zeltweg sowie das Rote Kreuz, Notarzt und die Autobahnpolizei wurden nach Zeltweg alarmiert. "Beide Pkw sind rechts von der Fahrbahn abgekommen und haben sich teilweise überschlagen. Ein Fahrzeug kam auf dem Areal des Bundesheers zum Stillstand", so Leo Josefus, Sprecher der Landespolizeidirektion Steiermark am Abend.

Mittlerweile ist der Unfallhergang laut Polizei bekannt: Ein 22-jähriger Autolenker wollte auf der Flughafengerade das Auto eines 41-Jährigen überholen. Dabei touchierte er mit der Front seines Pkw das Heck des vor ihm fahrenden Autos. Das brachte beide Fahrzeuge ins Schleudern. Sie stürzten über eine rund zwei Meter hohe Böschung und überschlugen sich mehrmals.

Das Auto des 41-jährigen Murtalers blieb am Dach liegen, der Wagen des 22-Jährigen kam am Gelände des Fliegerhorstes zum Stillstand. Während sich die beiden schwer verletzten Autolenker selbst aus den Wracks befreien konnten, war der 16-jährige Beifahrer im Auto des 22-Jährigen eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den schwer verletzten Burschen aus dem Wrack, dann kam er mit dem Roten Kreuz ins Spital nach Judenburg.

Die S 36 war noch bis 21 Uhr für in Fahrtrichtung Wien gesperrt.