Der Festsaal in der Mittelschule Oberwölz war am 14. Mai bis auf den letzten Platz mit Besuchern einer Benefizveranstaltung des Gesangvereins Oberwölz gefüllt. In Oberwölz haben gegenwärtig fast 40 Flüchtlinge aus der Ukraine sichere Unterkunft gefunden, um diese bemühen sich vor allem Andrea und Erwin Spiegl.



Um der Caritas die Arbeit zu erleichtern, hat sich der Gesangverein entschlossen, einen Chorabend zugunsten der Ukraineflüchtlinge zu veranstalten. Maria Rottensteiner, sie ist die Koordinationsleiterin der Caritas für die Obersteiermark, freute sich, dass es in der Bevölkerung so große Bereitschaft zur Hilfe gibt.