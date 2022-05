Wie läuft's mit der Matura? Ein lautes Seufzen geht durch die Runde des Ballkomitees der 8. Klasse des BG/BRG Knittelfeld. Stressig war's, oder besser gesagt: Ist es noch immer. Die mündliche Matura steht noch bevor. Aber zuallererst will an diesem Wochenende noch der Maturaball gut über die Bühne gebracht werden. Am Samstag, 14. Mai, mit Beginn um 19 Uhr findet er im Kulturhaus Knittelfeld statt.